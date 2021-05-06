Україна синхронізує COVID-сертифікати з іншими країнами, - Степанов

Україна синхронізує свої сертифікати вакцинації від COVID з іншими країнами. В уряді готові до всіх міжнародних вимог.

За його словами, всі дані, які будуть міститися в сертифікаті, повністю захищені. Це інформація з центральної бази даних МОЗ, які будуть вивантажуватися в залежності від побажань тієї чи іншої особи.

"Ми будемо їх повністю синхронізувати з Європейським союзом, а також з іншими країнами, тому що українці подорожують не тільки до ЄС. Більш-менш дані, які хочуть бачити в них наші європейські колеги в тому числі, зрозумілі і відомі. Ми повністю до цього готові, готові до всіх їхніх побажань", - зазначив Степанов.

Він також додав, що у багатьох країн, швидше за все, буде єдиний формат сертифікатів.