Україна синхронізує COVID-сертифікати з іншими країнами, - Степанов

Україна синхронізує свої сертифікати вакцинації від COVID з іншими країнами. В уряді готові до всіх міжнародних вимог.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, всі дані, які будуть міститися в сертифікаті, повністю захищені. Це інформація з центральної бази даних МОЗ, які будуть вивантажуватися в залежності від побажань тієї чи іншої особи.
"Ми будемо їх повністю синхронізувати з Європейським союзом, а також з іншими країнами, тому що українці подорожують не тільки до ЄС. Більш-менш дані, які хочуть бачити в них наші європейські колеги в тому числі, зрозумілі і відомі. Ми повністю до цього готові, готові до всіх їхніх побажань", - зазначив Степанов.
Він також додав, що у багатьох країн, швидше за все, буде єдиний формат сертифікатів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може запустити COVID-сертифікати до 1 липня. Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.
Також повідомлялося, що серед українців немає підтримки можливого введення COVID-паспортів. Схвалять таке нововведення трохи більше чверті (27%), виступає проти третина (34%) опитаних.