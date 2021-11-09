Украина, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом, - НАН

Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.

"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.

Сравнение количества новых обнаружений на момент публикации и на момент тестирования с количеством положительных тестов (nas.gov.ua)

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных случаев может продолжиться еще около недели.