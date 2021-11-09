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Украина, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом, - НАН

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. На это указывает снижение количества новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине Национальной академии наук (НАН).

Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.

"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели", - отмечается в прогнозе.

Сравнение количества новых обнаружений на момент публикации и на момент тестирования с количеством положительных тестов (nas.gov.ua)

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных случаев может продолжиться еще около недели.

Напомним, за минувшие сутки в Украине умерли из-за последствий от коронавируса 833 человека, заболели - 18 988 украинцев.

Отметим, по данным на утро 8 ноября за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 107 489 человек, выздоровели - 2 537 565, скончались от осложнений - 73 390.

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