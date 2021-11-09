Україна, швидше за все, пройшла пік захворюваності коронавірусом, - НАН

В Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено. На це вказує зниження кількості нових заражень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук (НАН).
Вчені допустили, що в останні два тижні в Україні пройдено ПІК за кількістю нових захворювань коронавірусом. Як наголошується в документі, на це вказує Динаміка числа позитивних ПЛР-тестів. За останні 10 днів вони знизилися на 15%.
"Збільшення затримок в реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень (див.малюнок нижче), але очікується початок зниження протягом одного тижня", - наголошується в прогнозі.
Порівняння кількості нових виявлень на момент публікації і на момент тестування з кількістю позитивних тестів (nas.gov.ua)
При цьому в НАН вважають, що пікова смертність від наслідків коронавірусу і зайнятість лікарень ще не пройдена. Зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні померли через наслідки від коронавірусу 833 людини, захворіли - 18 988 українців.
Зазначимо, за даними на ранок 8 листопада за весь час пандемії в Україні коронавірусом захворіли 3 107 489 осіб, одужали - 2 537 565, померли від ускладнень - 73 390.