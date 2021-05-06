ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 11:48
Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов Фото: Украина технически готова к введению паспортов вакцинации (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий. Сейчас правительство ожидает решения Европейского союза.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов...Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - сказал Немчінов.

Он добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов. Немчинов пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.

Министр заверил, что после решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

Напомним, ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко сказал РБК-Украина, что Государственная пограничная служба Украины готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19