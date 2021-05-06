Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

Про це в ефірі " Україна 24 " заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

"Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів…Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського союзу - для того, щоби повністю синхронізуватися з ними", - сказав Немчінов.

Він додав, що Україна готова робити документи як в електронному або паперовому вигляді, так і у форматі QR-кодів.

За його словами, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів. Немчінов пояснив, що імунні паспорти, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавірусу.

Міністр запевнив, що після рішення ЄС щодо цих "паспортів" Україна зможе запровадити відповідні документи "достатньо швидко".