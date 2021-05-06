Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов
Україна технічно готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей. Наразі уряд очікує рішення Європейського союзу.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
"Щодо паспортів вакцинації або імунних паспортів…Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського союзу - для того, щоби повністю синхронізуватися з ними", - сказав Немчінов.
Він додав, що Україна готова робити документи як в електронному або паперовому вигляді, так і у форматі QR-кодів.
За його словами, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів. Немчінов пояснив, що імунні паспорти, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавірусу.
Міністр запевнив, що після рішення ЄС щодо цих "паспортів" Україна зможе запровадити відповідні документи "достатньо швидко".
Нагадаємо, раніше глава ДПСУ Сергій Дейнеко сказав РБК-Україна, що Державна прикордонна служба України готова впроваджувати паспорта вакцинації від коронавірусу.