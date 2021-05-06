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Украина технически готова к введению COVID-паспортов, - Немчинов

Автор: Андрей Василюк

Украина технически готова к введению паспортов вакцинации для путешествий. Сейчас правительство ожидает решения Европейского союза.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов...Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - сказал Немчінов.

Он добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов. Немчинов пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.

Министр заверил, что после решения ЕС по этим "паспортам" Украина сможет ввести соответствующие документы "достаточно быстро".

Напомним, ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко сказал РБК-Украина, что Государственная пограничная служба Украины готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса.

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