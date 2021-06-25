Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить

Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран. Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "Дельта" .

Обязательный отрицательный тест на коронавирус необходим гражданам, следующим из стран:

Великобритания;

Индия;

Россия;

Португалия.

Этим людям нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

В то же время, в Минздраве отмечают, что перечень стран могут дополнить.