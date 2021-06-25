ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 07:30
Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить Фото: в Украине ввели обязательные тесты для въезда из четырех стран (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран. Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Обязательный отрицательный тест на коронавирус необходим гражданам, следующим из стран:

  • Великобритания;
  • Индия;
  • Россия;
  • Португалия.

Этим людям нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

В то же время, в Минздраве отмечают, что перечень стран могут дополнить.

Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине.

Вскоре появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Коронавирус "Дельта"
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19