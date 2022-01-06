Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех старше 18 лет

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - отметил министр.

По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма "Омикрон".

Когда делать бустерную вакцинацию

Период введения бустерной дозы - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Какой вакциной будут прививать

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной ранее был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.