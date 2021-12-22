Украина вводит бустерную дозу вакцины: для кого

Кто получит бустерную дозу:

медработники;

сотрудники домов интернатного типа.

Получить ревакцинальную дозу можно не менее чем через 6 месяцев после второй прививки от коронавируса.

Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

Что будет с COVID-сертификатом

Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.