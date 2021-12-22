Україна вводить бустерну дозу вакцини: для кого

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу. Її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Хто отримає бустерну дозу:
Отримати ревакцинальну дозу можна через щонайменше 6 місяців після другого щеплення від коронавірусу.
Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.
Як заявили в МОЗ, можливість згенерувати новий COVID-сертифікат після отримання бустерної дози з'явиться вже найближчим часом.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна готова до запровадження бустерної вакцинації.
Додамо, наразі в Україні вже роблять третє щеплення від коронавірусу, але лише людям зі слабким імунітетом.