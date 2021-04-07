Украина выходит на плато третьей волны коронавируса, - НАН

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.
Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.
Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.
"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики", - говорится в сообщении.
Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:
"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.
При этом в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID.