Украина выходит на плато третьей волны коронавируса, - НАН

Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.

"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики", - говорится в сообщении.

Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.