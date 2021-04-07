Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу, - НАН

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.
Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.
Повідомляється, що незважаючи на зростання показників епідемічної динаміки, антирекорди за новими і летальними випадками, темпи поширення COVID-19 знижуються.
"Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики", - йдеться в повідомленні.
Вчені вважають, що на користь цього твердження свідчать наступні дані:
"Тому ймовірно, що Україна зараз знаходиться на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів (по досвіду подолання осінньої хвилі)", - йдеться в прогнозі.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної зони" карантину.
При цьому в Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID.