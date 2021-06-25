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Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

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Киев, Пятница 25 июня 2021 15:45
Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС Фото: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина вышла на финальный этап запуска так называемых COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны Евросоюза. На данный момент завершается работа над технической частью.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что накануне прошли переговоры с представителями ЕС и Израиля, на которых обсуждалось взаимное признание COVID-сертификатов. На онлайн-встрече представили техническое решение для внедрения сертификатов и как его можно будет использовать.

"Благодаря этому украинцы впоследствии смогут ездить в ЕС и те страны, которые присоединятся к системе. Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить ковидные сертификаты в "Дії", - говорится в сообщении.

Документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется проверка украинских сертификатов на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.

Напомним, в середине июня ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.

А Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID.

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