По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По его словам, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом.
"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте", - отметил Ганиченко.
Он добавил, что выписки преобладают над госпитализациями на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей.
А в СНБО полагают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе.