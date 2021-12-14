Станом на середину грудня Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID-19. Зараз вона займає 12 місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За його словами, в Україні поліпшується ситуація з коронавірусом.

"Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12-му місці", - зазначив Ганіченко.

Він додав, що виписки переважають над госпіталізаціями на 28%, і в рамках двох тижнів очікується вихід на позначку рівня плато 2021 року.