Украина закрыла въезд из Индии: при каких условиях пустят в страну

Украина с сегодняшнего дня закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
Более подробно в материале РБК-Украина.
Кто сможет попасть в Украину:
Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины.
Условия пересечения:
Если они находились на территории Индии не менее 7 из последних 14 дней, то подлежат обязательной самоизоляции.
Источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил РБК-Украина, что закрытие границы будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.
Отметим, в Индии фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. За сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским".
Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.
Напомним, Индия получит кислород для COVID-больных от 40 стран мира.