Україна закрила в'їзд з Індії: за яких умов пустять в країну

Україна з сьогоднішнього дня закрила кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.
Більш детально в матеріалі РБК-Україна.
Хто зможе потрапити в Україну:
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України.
Умови перетину:
Якщо вони перебували на території Індії не менше 7 з останніх 14 днів, то підлягають обов'язковій самоізоляції.
Джерело в Міністерстві охорони здоров'я України повідомило РБК-Україна, що закриття кордону відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.
Зазначимо, в Індії фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським".
Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.
Нагадаємо, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.