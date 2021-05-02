RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна закрила в'їзд з Індії: за яких умов пустять в країну

Автор: Анастасія Рокитна

Україна з сьогоднішнього дня закрила кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Хто зможе потрапити в Україну:

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України.

Умови перетину:

Якщо вони перебували на території Індії не менше 7 з останніх 14 днів, то підлягають обов'язковій самоізоляції.

Джерело в Міністерстві охорони здоров'я України повідомило РБК-Україна, що закриття кордону відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.

Зазначимо, в Індії фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським".

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.

Нагадаємо, Індія отримає кисень для COVID-хворих від 40 країн світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаІндіякордон