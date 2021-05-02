Україна закрила в'їзд з Індії: за яких умов пустять в країну

Хто зможе потрапити в Україну:

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України.

Умови перетину:

Якщо вони перебували на території Індії не менше 7 з останніх 14 днів, то підлягають обов'язковій самоізоляції.

Джерело в Міністерстві охорони здоров'я України повідомило РБК-Україна, що закриття кордону відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.

Зазначимо, в Індії фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським".