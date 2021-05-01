Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки
Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.
"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.
Исключения составляют:
- иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,
- работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,
- другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Отметим, что сейчас карантин в Украине введен до 30 июня.
Вчера в комментарии РБК-Украина сообщили, что закрытие границы для Индии будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.
Накануне в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.