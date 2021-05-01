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Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 10:03
Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки Фото: Украина закрывает границу для Индии (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Исключения составляют:

  • иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,
  • работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,
  • другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Отметим, что сейчас карантин в Украине введен до 30 июня.

Вчера в комментарии РБК-Украина сообщили, что закрытие границы для Индии будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет.

Накануне в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За предыдущие сутки в стране подтвердили почти 380 тысяч новых случаев инфицирования. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.

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