Україна закриває в'їзд з Індії. Прикордонники повідомили терміни

З 2 травня Україна закриє в'їзд для громадян, які прибули з Індії або перебували на її території. Обмеження діятимуть до кінця карантину.

"00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Виключення становлять:

іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,

працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,

інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.