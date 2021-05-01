Україна закриває в'їзд з Індії. Прикордонники повідомили терміни
З 2 травня Україна закриє в'їзд для громадян, які прибули з Індії або перебували на її території. Обмеження діятимуть до кінця карантину.
"00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - йдеться в повідомленні.
Виключення становлять:
- іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,
- працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,
- інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.
Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
Відзначимо, що наразі карантин в Україні запроваджено до 30 червня.
Вчора у коментарі РБК-Україна повідомили, що закриття кордону для Індії відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.
Напередодні в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.