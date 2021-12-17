Украина закупит еще одни таблетки от COVID: кому их будут давать

"16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир", который используется для лечения COVID-19. "Молнупиравир" - это препарат, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни", - заявил он.

По его словам, Великобритания уже зарегистрировала этот препарат для лечения пациентов хотя бы с одним фактором риска, среди которых избыточный вес, возраст 60+, сахарный диабет или болезни сердца.

"Молнупиравир" - это таблетки, поэтому они не требуют особых условий хранения и их удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания", - добавил Комарида.