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Україна закупить ще одні таблетки від COVID: кому їх даватимуть

Автор: Юлія Бойко

Україна має намір закупити таблетки від "Молнупіравір". Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комариди.

"16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. "Молнупіравір" - це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби", - заявив він.

За його словами, Великобританія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним фактором ризику, серед яких надмірна вага, вік 60+, цукровий діабет або хвороби серця.

"Молнупіравір" - це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання", - додав Комарида.

Нагадавши, Україна внесла "Молнупіравір" до списку медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу, ще в листопаді.

Також повідомлялося, що будуть закуплені таблетки "Паксловід" компанії Pfizer.

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