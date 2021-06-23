Украина запретила въезд без теста на коронавирус прибывшим из четырех стран

Кабинет министров Украины провел сегодня заседание по штамму коронавируса "Дельта". Правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.
Об этом сообщил Минздрав.
Обязательно отрицательный тест на коронавирус придется иметь гражданам, следующим из стран:
Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.
Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.
Напомним, сегодня стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.