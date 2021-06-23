Україна заборонила в'їзд без тесту на коронавірус прибулим з чотирьох країн

Кабінет міністрів України провів сьогодні засідання щодо штаму коронавірусу "Дельта". Уряд запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.
Обов'язково негативний тест на коронавірус доведеться мати громадянам, які прямують з країн:
Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів.
Це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи наразі лікуються у київській лікарні.