Україна заборонила в'їзд без тесту на коронавірус прибулим з чотирьох країн

Кабінет міністрів України провів сьогодні засідання щодо штаму коронавірусу "Дельта" . Уряд запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я .

Обов'язково негативний тест на коронавірус доведеться мати громадянам, які прямують з країн:

Британія;

Індія;

Росія;

Португалія.

Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів.

Це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.