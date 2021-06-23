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Україна заборонила в'їзд без тесту на коронавірус прибулим з чотирьох країн

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України провів сьогодні засідання щодо штаму коронавірусу "Дельта". Уряд запровадив обов'язковий тест для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Обов'язково негативний тест на коронавірус доведеться мати громадянам, які прямують з країн:

  • Британія;
  • Індія;
  • Росія;
  • Португалія.

Цим особам потрібно буде зробити тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і у випадку, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом щонайменше 7 днів.

Це обмеження почне діяти з 25 червня 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи наразі лікуються у київській лікарні.

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