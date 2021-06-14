Украина в "зеленой зоне". Ситуация в областях улучшается, но карантин остается: что разрешено

По состоянию на утро 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19. Так, уровень заболеваемости снижается во всех регионах.

Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в четырех регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ровенской - 83.

Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,

заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,

круглосуточную работу кафе и ресторанов.

Фото: показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 (moz.gov.ua)