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Украина в "зеленой зоне". Ситуация в областях улучшается, но карантин остается: что разрешено

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19. Так, уровень заболеваемости снижается во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в четырех регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ровенской - 83.

Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:

  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
  • заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,
  • круглосуточную работу кафе и ресторанов.

Фото: показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 (moz.gov.ua)

Напомним, что 8 июня в Украине смягчили карантин - все регионы переведены в "зеленую" зону.

Впрочем, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Добавим, что сегодня в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений в сутки.

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