Україна в "зеленій зоні". Ситуація в областях покращується, але карантин залишається: що дозволено

Станом на ранок 14 червня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні карантину через COVID-19.Так, рівень захворюваності знижується в усіх регіонах.
Про це свідчать дані МОЗ.
Втім показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в чотирьох регіонах країни. Зокрема, у Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, у Рівненській - 83.
Зазначимо, що у "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та публічних місцях. Водночас дозволено:
Нагадаємо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.
Втім, глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.
Додамо, що сьогодні в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року - 420 заражень за добу.