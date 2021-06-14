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Україна в "зеленій зоні". Ситуація в областях покращується, але карантин залишається: що дозволено

Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок 14 червня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні карантину через COVID-19.Так, рівень захворюваності знижується в усіх регіонах.

Про це свідчать дані МОЗ.

Втім показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в чотирьох регіонах країни. Зокрема, у Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, у Рівненській - 83.

Зазначимо, що у "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та публічних місцях. Водночас дозволено:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метрів або з заповненням на дві третини місць,
  • заповнювати кінотеатри та установи культури на дві третини,
  • цілодобову роботу кафе та ресторанів.

Фото: показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.

Втім, глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Додамо, що сьогодні в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року - 420 заражень за добу.

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