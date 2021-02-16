Украина ждет COVID-вакцину. Что известно о дате поставки

Когда должна была начаться вакцинация в Украине

В пятницу, 12 февраля, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что уже с понедельника в Украину должна прибыть партия вакцин от коронавируса, которые заказали в Индии. Министр отметил, что уже начались отгрузки заказанных вакцин.

"Мы ожидаем. В понедельник, вторник, среду она должна быть. У нас нет поводов, чтобы это тянуть", - сказал тогда министр.

Возникли "технические проблемы"

На сегодняшнем утреннем брифинге глава Минздрава заявил, что поставки COVID-вакцины в Украину задерживаются из-за "технических проблем". Министр выразил уверенность, что эти проблемы будут решены в течение нескольких дней и к концу недели вакцины от коронавируса уже будут в Украине.

"Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и эта прививка будет сделана нашим медицинским работникам", - говорил Степанов.

Вакцинация откладывается до следующей недели

Вечером вторника Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета сказал, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе из-за проблем "логистического и бюрократического" характера. Однако министр заверил, что вакцинация все же начнется в феврале.

"Но возникли трудности логистического и бюрократического характера. Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет конец этой недели или начало следующей", - подчеркнул он.