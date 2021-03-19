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В Украине 15 850 новых COVID-случаев. Это самое большое число с начала года

Автор: Анастасия Рокитна

Число зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет, за вчера заразились еще 15 850 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вчера Минздрав сообщил о 15 053 новых случаях коронавируса и это был, по состоянию на вчера, максимум с начала года. Сегодня число возросло почти на 800 случаев.

За минувшие сутки госпитализировали 4444 человека; умерли 262 человека и 4592 пациента выздоровели.

За вчера сделали 115 274 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

За все время пандемии заболели COVID 1 519 926 человек; выздоровели 1 248 782 человека, умерли 29 515 человек.

Напомним, в Киеве ужесточают карантин. Ограничения начнут действовать с 20 марта до 9 апреля включительно. В частности, в столице будут запрещены массовые мероприятия, а также работа торговых центров, кинотеатров и театров.

РБК-Украина писало, что на время карантина столичный городской транспорт будет работать в обычном режиме, но с ограничениями.

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