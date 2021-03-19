В Україні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року

Вчора МОЗ повідомив про 15 053 нових випадки коронавірусу і це був, станом на вчора, максимум від початку року. Сьогодні кількість зросла майже на 800 випадків.

За минулу добу госпіталізували 4 444 особи; померли 262 людини і 4 592 пацієнти одужали.

За вчора зробили 115 274 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

За весь час пандемії захворіли COVID 1 519 926 осіб; одужали 1 248 782 особи, померли 29 515 людей.