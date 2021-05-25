В Украине 2608 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 2608 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки заразились 8129 детей и 76 медработников, госпитализировали 854 человек, умерли 249 пациентов, а выздоровели 17 504 человек.
За сутки протестировали:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели 1 975 064 человека, умерли - 49 685.
Напомним, глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса.
Ранее спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".