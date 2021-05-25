В Україні 2608 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу заразились 8129 дітей та 76 медпрацівників, госпіталізували 854 осіб, померли 249 пацієнтів, а одужали 17 504 осіб.
За добу протестовано:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 186 463 особи, одужали 1 975 064 особи, померли - 49 685.
Нагадаємо, голова ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу.
Раніше спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період".