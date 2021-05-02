В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций

В Украине за прошедшие сутки, 1 мая, подтвердили 5094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За вчера COVID-19 подтвердили у 219 детей и 81 медработника. Больше всего новых случаев в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
При этом 1 мая были госпитализированы 3199 человек, подтверждены 160 летальных случаев, 5784 человек выздоровели.
Всего за субботу было проведено 43 405 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 918.
С начала пандемии в стране заразились уже 2 млн 83 тысячи 180 человек, выздоровели 1 млн 676 тысяч 265, летальных случаев 44 596, активным больными остаются 406 915 пациентов.
Напомним, ранее Степанов сообщал, что не ждет сильных скачков новых случаев COVID после майских праздников.
Также РБК-Украина писало, что на следующей неделе Всемирная организация здравоохранения даст оценку вакцине Sinovac, которую используют в Украине.