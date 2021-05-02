В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій

За вчора COVID-19 підтвердили у 219 дітей і 81 медпрацівника. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

При цьому 1 травня були госпіталізовані 3199 осіб, підтверджені 160 летальних випадків, 5784 осіб одужали.

Всього за суботу було проведено 43 405 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-21 609, методом ІФА-3878, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 918.

З початку пандемії в країні заразилися вже 2 млн 83 тисячі 180 осіб, одужали 1 млн 676 тисяч 265, летальних випадків 44 596, активним хворими залишаються 406 915 пацієнтів.