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В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 1 травня, підтвердили 5094 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

За вчора COVID-19 підтвердили у 219 дітей і 81 медпрацівника. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

При цьому 1 травня були госпіталізовані 3199 осіб, підтверджені 160 летальних випадків, 5784 осіб одужали.

Всього за суботу було проведено 43 405 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-21 609, методом ІФА-3878, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 918.

З початку пандемії в країні заразилися вже 2 млн 83 тисячі 180 осіб, одужали 1 млн 676 тисяч 265, летальних випадків 44 596, активним хворими залишаються 406 915 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят.

Також РБК-Україна писало, що наступного тижня Всесвітня організація охорони здоров'я дасть оцінку вакцині Sinovac, яку використовують в Україні.

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