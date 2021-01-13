В Украине 6409 новых случаев COVID-19 и более двух тысяч госпитализированных

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 6409 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 2564 человека; умерли 195 человек и 14 503 лица выздоровели.
За сутки сделали 59 931 тестирование на COVID (в частности методом ПЦР - 35 678, методом ИФА - 24 253).
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 130 839 случаев коронавируса, из них 826 871 выздоровел, 20 214 человек умерли. Также с начала эпидемии сделали 5,8 млн тестов на коронавирус.
Суточная ситуация в регионах:
г. Киев - 906 случаев;
Винницкая область - 211 случаев;
Волынская область - 143 случая;
Днепропетровская область - 105 случаев;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 101 случай;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 280 случаев;
Кировоградская область - 117 случаев;
Луганская область - 228 случаев;
Львовская область - 277 случаев;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 513 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ровенская область - 235 случаев;
Сумская область - 159 случаев;
Тернопольская область - 127 случаев;
Харьковская область - 521 случай;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 83 случая.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине после новогодних праздников ожидается увеличение заболеваемости COVID. Причиной этому может стать высокая мобильность и большое количество контактов между гражданами.