В Україні 6409 нових випадків COVID-19 та більше двох тисяч госпіталізованих

За минулу добу в Україні заразились коронавірусом 6409 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2 564 особи; померли 195 людей та 14 503 особи одужали.

За добу зробили 59 931 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР -

35 678, методом ІФА - 24 253).

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 130 839 випадків коронавірусу, з них 826 871 одужав, 20 214 людей померли. Також з початку епідемії зробили 5,8 млн тестів на коронавірус.

Добова ситуація у регіонах:

м. Київ - 906 випадків;

Вінницька область - 211 випадків;

Волинська область - 143 випадки;

Дніпропетровська область - 105 випадків;

Донецька область - 189 випадків;

Житомирська область - 101 випадок;

Закарпатська область - 100 випадків;

Запорізька область - 529 випадків;

Івано-Франківська область - 134 випадки;

Київська область - 280 випадків;

Кіровоградська область - 117 випадків;

Луганська область - 228 випадків;

Львівська область - 277 випадків;

Миколаївська область - 172 випадки;

Одеська область - 513 випадків;

Полтавська область - 356 випадків;

Рівненська область - 235 випадків;

Сумська область - 159 випадків;

Тернопільська область - 127 випадків;

Харківська область - 521 випадок;

Херсонська область - 141 випадок;

Хмельницька область - 348 випадків;

Черкаська область - 269 випадків;

Чернівецька область - 165 випадків;

Чернігівська область - 83 випадки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні після новорічних свят очікується збільшення захворюваності COVID. Причиною цього може стати висока мобільність і велика кількість контактів між громадянами.