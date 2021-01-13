В Україні 6409 нових випадків COVID-19 та більше двох тисяч госпіталізованих

За минулу добу в Україні заразились коронавірусом 6409 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 2 564 особи; померли 195 людей та 14 503 особи одужали.
За добу зробили 59 931 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР -
35 678, методом ІФА - 24 253).
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 130 839 випадків коронавірусу, з них 826 871 одужав, 20 214 людей померли. Також з початку епідемії зробили 5,8 млн тестів на коронавірус.
Добова ситуація у регіонах:
м. Київ - 906 випадків;
Вінницька область - 211 випадків;
Волинська область - 143 випадки;
Дніпропетровська область - 105 випадків;
Донецька область - 189 випадків;
Житомирська область - 101 випадок;
Закарпатська область - 100 випадків;
Запорізька область - 529 випадків;
Івано-Франківська область - 134 випадки;
Київська область - 280 випадків;
Кіровоградська область - 117 випадків;
Луганська область - 228 випадків;
Львівська область - 277 випадків;
Миколаївська область - 172 випадки;
Одеська область - 513 випадків;
Полтавська область - 356 випадків;
Рівненська область - 235 випадків;
Сумська область - 159 випадків;
Тернопільська область - 127 випадків;
Харківська область - 521 випадок;
Херсонська область - 141 випадок;
Хмельницька область - 348 випадків;
Черкаська область - 269 випадків;
Чернівецька область - 165 випадків;
Чернігівська область - 83 випадки.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні після новорічних свят очікується збільшення захворюваності COVID. Причиною цього може стати висока мобільність і велика кількість контактів між громадянами.