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В Украине 7562 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 7562 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2195 человек; умерли 287 пациентов и выздоровели 15 958 человек.

За сутки сделали 79 452 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 33 889, методом ИФА - 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 445).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 143 448 человека;
  • выздоровел 1 832 601 человек;
  • умерли - 47 620.

Напомним, ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году.

Они также сообщили, что задержки обнародования новых COVID-случаев близки к историческим максимумам.

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