В Украине 7915 новых случаев COVID, выздоровели более 17 тысяч

Среди заболевших за вчера - 336 детей и 202 медработника. Больше всего заражений выявили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Также за сутки госпитализировали 1650 человек, а также подтвердили 432 летальных случая.

Всего за вчера провели 72 239 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345.

С начала пандемии в Украине заболели 2 млн 38 тысяч 248 человек, выздоровели - 1 млн 596 тысяч 829, летальных случаев - 42 950. Активными больными остаются 398 469 пациентов.