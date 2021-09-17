В Украине более четверти реанимационных коек заняты COVID-больными

"В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные кровати заняты на 27%", - написал Радуцкий.

По его словам, кровати с подведенным кислородом в Украине заняты COVID-больными на 22%, а аппараты ИВЛ - на 10%.

Между тем наибольшая занятость коек с кислородом наблюдается в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.