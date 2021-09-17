В Україні більш як чверть реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими

"В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%", - написав Радуцький.

За його словами, ліжка з підведеним киснем в Україні зайняті COVID-хворими на 22%, а апарати ШВЛ - на 10%.

Між тим найбільша зайнятість ліжок з киснем спостерігається у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.