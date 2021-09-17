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В Україні більш як чверть реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими

Автор: Марія Кучерявець

В лікарнях України реанімаційні ліжка зайняті більш як на чверть пацієнтами з коронавірусом. Однак навантаження на медичну систему в країні поки залишається контрольованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

"В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%", - написав Радуцький.

За його словами, ліжка з підведеним киснем в Україні зайняті COVID-хворими на 22%, а апарати ШВЛ - на 10%.

Між тим найбільша зайнятість ліжок з киснем спостерігається у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Нагадаємо, що вже в семи областях країни перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

Додамо, в Україні стрімко зростає кількість добових COVID-випадків - за минулу добу виявили 6624 нових хворих.

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