В Україні більш як чверть реанімаційних ліжок зайняті COVID-хворими

В лікарнях України реанімаційні ліжка зайняті більш як на чверть пацієнтами з коронавірусом. Однак навантаження на медичну систему в країні поки залишається контрольованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.
"В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%", - написав Радуцький.
За його словами, ліжка з підведеним киснем в Україні зайняті COVID-хворими на 22%, а апарати ШВЛ - на 10%.
Між тим найбільша зайнятість ліжок з киснем спостерігається у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.
Нагадаємо, що вже в семи областях країни перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.
Додамо, в Україні стрімко зростає кількість добових COVID-випадків - за минулу добу виявили 6624 нових хворих.