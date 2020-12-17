В Украине чуть более 12 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели больше

В Украине за прошедшие сутки выявили 12 047 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 12 939 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших за вчера COVID-19 подтвердили у 594 детей и 535 медработников. Госпитализированы 2997 пациентов.

Больше всего заражений выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Всего за вчера было проведено 65 561 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828.

С начала пандемии в Украине заразились 931 751 человек, скончались - 15 996 (+252), выздоровели - 548 356. Активными больными остаются 383 395 пациентов.

Напомним, в Украине с начала пандемии COVID-19 повторно заболели более чем 2 тысячи человек.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения протестирует модель вызова на прививку от коронавируса пожилых людей.

Ранее РБК-Украина писало, что за неделю в стране динамика заболеваемости COVID-19 сократилась более чем на 11%.