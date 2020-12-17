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В Україні трохи більше 12 тисяч нових випадків коронавірусу, одужали більше

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу виявили 12 047 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 939 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих за вчора COVID-19 підтвердили у 594 дітей та 535 медпрацівників. Госпіталізовано 2997 пацієнтів.

Найбільше заражень виявили в Києві (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київської (626) та Чернігівській (587) областях.

Усього за вчора було проведено 65 561 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 733, методом ІФА - 23 828.

З початку пандемії в Україні заразилися 931 751 особа, померли - 15 996 (+252), одужали - 548 356. Активними хворими залишаються 383 395 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії COVID-19 повторно захворіли більш ніж 2 тисячі осіб.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я протестує модель виклику на щеплення від коронавірусу літніх людей.

Раніше РБК-Україна писало, що за тиждень в країні динаміка захворюваності COVID-19 скоротилася більш ніж на 11%.

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