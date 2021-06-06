UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине COVID-прививку получили еще более 40 тысяч граждан

Автор: Дмитрий Левицкий

За прошедшие сутки в Украине сделали 40 101 прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины вчера получили 39 229 украинцев.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Еще 872 человека получили в течение прошедших суток вторую дозу вакцины от коронавируса. Через две недели после прививки они будут считаться полностью иммунизированными от коронавируса.

Прививки от коронавируса делали 327 мобильные бригады и 418 пунктов вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привиты 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу - 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 363 264 прививок", - рассказали в Минздраве.

В то же время по состоянию на 6 июня в листе ожидания вакцинации записано 640 914 украинцев.

Напомним, вчера в Киеве и четырех областях страны работали центры вакцинации. В Киеве в течение субботы в центре вакцинации сделали более 2 тысяч прививок.

Центр вакцинации вчера работал и в Тернополе. РБК-Украина рассказывало, как там проводилась массовая иммунизация населения.

А в Полтавской области центры вакцинации вчера работали сразу в пяти городах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВакцина от коронавируса