В Украине еще 5165 новых случаев COVID-19

Так, в Днепропетровской области выявили 489 новых заражений. Также в пятерку антилидеров вошли Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), Киевской (295) области.

Среди заболевших за вчера 324 ребенка и 109 медработников. Также подтвердили 203 летальных случая, 1884 человека госпитализировали, 2821 - выписали, 16 748 - выздоровели.

Всего за сутки провели 69 732 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 29 509, методом ИФА - 12 693, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 530.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 2 млн 170 тысяч 398 случаев коронавируса, 48 899 человек умерли, выздоровели - 1 млн 916 тысяч 194. Активными больными остаются 205 тысяч 305 пациентов.