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В Украине еще одна область частично соответствует "зеленой" зоне карантина

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже шесть регионов, которые частично соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. В этот список добавилась Одесская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Одесской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,9%. Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствует Винницкая область - 4,4%. Еще четыре региона соответствуют этой зоне по проценту от эпидемического порога - Киев (34,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

Отметим, все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина - нигде не превышен ни один показатель по COVID-19.

Напомним, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, часть областей Украины в скором времени могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Также сообщалось, что нардепы планируют обратиться к правительству с просьбой пересмотреть карантинные меры в "желтых" зонах.

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