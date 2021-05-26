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В Україні ще одна область частково відповідає "зеленій" зоні карантину

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже шість регіонів, які частково відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У цей список додалася Одеська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Одеській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,9%. Також за цим показником "зеленій" зоні відповідає Вінницька область-4,4%. Ще чотири регіони відповідають цій зоні за відсотком від епідемічного порогу - Київ (34,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) і Хмельницька (49,2%) області.

Відзначимо, всі регіони України знаходяться в "жовтій" зоні карантину - ніде не перевищено жоден показник по COVID-19.

Нагадаємо, вся Україна може перейти в "зелену" зону, якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, частина областей України незабаром можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Також повідомлялося, що нардепи планують звернутися до уряду з проханням переглянути карантинні заходи в "жовтих" зонах.

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