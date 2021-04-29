В Украине еще одну область перевели в "желтую" зону
В Украине официально расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности. Из "оранжевой" зоны туда перевели Винницкую область.
Таким образом в "желтую" зону входят уже семь регионов - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. "Красными" пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы - "оранжевые".
Отметим, в "оранжевой" зоне запрещены:
- массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря.
"Желтая" зона - это базовые ограничения, такие как нахождение в масках закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции.
Напомним, вчера было принято решение о выходе Киева из "красной" зоны карантина 1 мая.
Ранее в Минздраве сообщали, что на этой неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.