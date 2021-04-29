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В Украине еще одну область перевели в "желтую" зону

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 09:32
В Украине еще одну область перевели в "желтую" зону Фото: карантин можно будет ослабить в Винницкой области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине официально расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности. Из "оранжевой" зоны туда перевели Винницкую область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом в "желтую" зону входят уже семь регионов - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. "Красными" пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы - "оранжевые".

Отметим, в "оранжевой" зоне запрещены:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек;
  • работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;
  • спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
  • прием новых изменений в детские лагеря.

"Желтая" зона - это базовые ограничения, такие как нахождение в масках закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции.

В Украине еще одну область перевели в &quot;желтую&quot; зону

Напомним, вчера было принято решение о выходе Киева из "красной" зоны карантина 1 мая.

Ранее в Минздраве сообщали, что на этой неделе "красную" зону покинут Киев и пять областей.

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