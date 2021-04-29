В Украине еще одну область перевели в "желтую" зону

В Украине официально расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности . Из "оранжевой" зоны туда перевели Винницкую область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .

Таким образом в "желтую" зону входят уже семь регионов - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. "Красными" пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы - "оранжевые".

Отметим, в "оранжевой" зоне запрещены:

массовые мероприятия с участием более 20 человек;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых изменений в детские лагеря.

"Желтая" зона - это базовые ограничения, такие как нахождение в масках закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции.