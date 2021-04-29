В Україні ще одну область перевели в "жовту" зону
В Україні офіційно розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки. З "помаранчевої" зони туди перевели Вінницьку область.
Таким чином в "жовту" зону входять вже сім регіонів - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. "Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів - "помаранчеві".
Зазначимо, в "помаранчевій" зоні заборонені:
- масові заходи за участю понад 20 осіб;
- робота засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;
- Спортзали, фітнес-центри, Заклади культури;
- прийом нових змін до дитячих таборів.
"Жовта" зона - це базові обмеження, такі як знаходження в масках закритих приміщеннях, дотримання соціальної дистанції.
Нагадаємо, вчора було прийнято рішення про вихід Києва з "червоної" зони карантину 1 травня.
Раніше в МОЗ повідомляли, що цього тижня "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.