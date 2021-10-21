В Украине есть инновационные COVID-лекарства, но их нельзя использовать. Нужен закон, - Радуцкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что врачи не могут выписывать COVID-больным инновационные препараты, которые Украина получила от США. По его словам, для этого надо принять закон.

Как рассказал Радуцкий, полученные от США инновационные лекарства уже развезли в регионы страны, но их применение до сих пор не разрешено на законодательном уровне.

"Они нам передали это лекарство. Но нам надо срочно принять закон об экстренном использовании этого лекарства. Лекарства доставлены в регионы, но мы должны принять законопроект, который позволит их использовать", - пояснил он.

Нардеп отметил, что необходимо принять такой же законопроект, который Рада принимала для того, чтобы в Украине начали экстренно применять вакцины от коронавируса.