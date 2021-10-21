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В Україні є інноваційні COVID-ліки, але їх не можна використовувати. Потрібен закон, - Радуцький

Автор: Дмитро Левицький

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що лікарі не можуть виписувати COVID-хворим інноваційні препарати, які Україна отримала від США. За його словами, для цього треба ухвалити закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Як розповів Радуцький, отримані від США інноваційні ліки вже розвезли в регіони країни, але їх застосування досі не дозволено на законодавчому рівні.

"Вони нам передали ці ліки. Але нам треба терміново прийняти закон про екстрене використання цих ліків. Ліки доставлені у регіони, але ми маємо прийняти законопроект, який дозволить їх використовувати", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що необхідно ухвалити такий самий законопроект, який Рада ухвалювала для того, щоб в Україні почали екстрено застосовувати вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Україна отримала інноваційні COVID-препарати Bamlanivimab та Etesevimab.

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