В Украине лишь в двух областях превышены показатели по COVID-19

В Украине по состоянию на 7 мая лишь в двух областях превышены показатели по коронавирусу. Так, в Донецкой и Черкасской областях немного выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения по COVID-19.
Норма по этому показателю составляет 20%, тогда как в Донецкой области он является 21,1%, а в Черкасской - 26,1%.
По всем остальным показателям - охват тестирований, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций и загруженность больничных коек - все регионы соответствуют норме.
При этом в Киеве второй день подряд коэффициент выявления случаев инфицирования соответствует "зеленому" уровню эпидемической опасности.
В целом в "красной" зоне сейчас остается лишь один регион - Сумская область. Семь областей находятся в "оранжевой" зоне - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Остальные - в "желтой" зоне.
Напомним, сегодня "красную" зону карантина покинули еще две области - Полтавская и Запорожская.
В то же время в Центре экономики здравоохранения считают, что пока говорить о переходе Украины в "зеленую" зону рано.
Отметим, за вчера в Украине подтвердили 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.