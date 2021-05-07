В Україні лише у двох областях перевищено показники по COVID-19

Норма за цим показником становить 20%, тоді як у Донецькій області він є 21,1%, а в Черкаській - 26,1%.

За всіма іншими показниками-охоплення тестувань, рівень госпіталізацій, динаміка рівня госпіталізацій і завантаженість лікарняних ліжок-всі регіони відповідають нормі.

При цьому в Києві другий день поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідає "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

В цілому в" червоній " зоні зараз залишається лише один Регіон - Сумська область. Сім областей знаходяться в "помаранчевій" зоні-Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська. Решта - в "жовтій" зоні.